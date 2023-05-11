Два десятка кошек погибли в муках из-за отравления во дворе на Таврической улице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как известно, коты – один из символов Петербурга. Но кому-то милые животные явно не угодили. Так, накануне во дворе на Таврической улице в Петербурге трагически погибли два десятка кошек. Как стало известно, животных отравили. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Aniko Yoga».

– В нашем большом зеленом дворе жило около 30 кошек с котятами, но несколько дней назад они погибли, – рассказала жительница Северной столицы и автор канала.

Как рассказала блогер, трагедия произошла рано утром. С ее слов, звери погибли почти молниеносно. Очевидцы рассказывают, что обезумевшие коты носились и врезались в деревья. Уже утром их тела собирали дворники. Больше всего, как рассказывает автор поста, переживают пожилые жительницы дома. Для них усато-хвостатые пушистики были любимцами, которых они регулярно подкармливали.

К слову, вместе с котами отравились и птицы. Напротив одного из окон дома было гнездо вороны. В этом году она вывела трех птенчиков. Но пернатая мама погибла, а птенцы остались сиротами. Сейчас неравнодушные люди сняли их с дерева. Дальше малышей планируют передать в специальный центр.