Фестиваль «Звезды футбольной столицы» пройдет на пяти площадках Петербурга

Фестиваль «Звезды футбольной столицы» пройдет 13 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в эту субботу, 13 мая, «Зенит» проведет чемпионский парад и фестиваль «Звезды футбольной столицы». Болельщиков сине-бело-голубых встретят одновременно на пяти площадках Петербурга. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ФК.

– Жителей и гостей Северной столицы ждет масштабное празднование десятого чемпионского титула, – сообщила команда в социальных сетях.

После церемонии награждения на «Газпром Арене» «Зенит» отправится к Невскому проспекту и площади Восстания. По пути футболисты сделают пять остановок: у «Медного всадника», «Гостиного двора», на Малой Конюшенной улице, возле Ростральных колонн, а также Петропавловской крепости. На каждом пункте спортсмены разделят радость от полученного трофея и второй золотой звезды с петербуржцами.

В программе фестиваля указаны разнообразные развлечения, заряжающая музыка, чемпионские конкурсы и подарки, художественные перформансы и золотой чемпионский аквагрим. К слову, начнется мероприятие в семь часов вечера.