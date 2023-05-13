Финляндия строит забор по границе с Ленобластью. Фото: СОЦСЕТИ

На пропускных пунктах в Иматре и Светогорском вырос зеленый забор. С помощью металлической постройки Финляндия все же решила отгородиться от России. Фотографии изгороди в стиле high-tech или «высоких технологий» появились в социальных сетях финской пограничной службы.

– Так выглядит пилот строящегося восточного пограничного барьера в Пелколе. Строительство забора идет по плану, – уточнили работники финского ведомства.

Они также добавили, что поверх недостроенного ограждения прикрепят линию из колючей проволоки. «Испытательный забор» длиной три километра возведут для проверки морозостойкости и потенциального «скопления людей, прибывающих с востока».

После планируют построить основной барьер. На него правительство Финляндии предложило выделить средства еще в прошлом году. Но отделит забор не всю пограничную территорию, а только ее часть. По сообщениям финских СМИ, протяженность ограды составит около 200 километров.