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НовостиПолитика12 мая 2023 23:35

Финляндия строит забор по границе с Ленобластью

Фотографии обновленной границы появились в соцсетях погранслужбы страны
Элеонора КУРЮМОВА
Финляндия строит забор по границе с Ленобластью. Фото: СОЦСЕТИ

Финляндия строит забор по границе с Ленобластью. Фото: СОЦСЕТИ

На пропускных пунктах в Иматре и Светогорском вырос зеленый забор. С помощью металлической постройки Финляндия все же решила отгородиться от России. Фотографии изгороди в стиле high-tech или «высоких технологий» появились в социальных сетях финской пограничной службы.

– Так выглядит пилот строящегося восточного пограничного барьера в Пелколе. Строительство забора идет по плану, – уточнили работники финского ведомства.

Они также добавили, что поверх недостроенного ограждения прикрепят линию из колючей проволоки. «Испытательный забор» длиной три километра возведут для проверки морозостойкости и потенциального «скопления людей, прибывающих с востока».

После планируют построить основной барьер. На него правительство Финляндии предложило выделить средства еще в прошлом году. Но отделит забор не всю пограничную территорию, а только ее часть. По сообщениям финских СМИ, протяженность ограды составит около 200 километров.