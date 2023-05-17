Полицейская машина снесла ограждение у метро «Беговая» в Петербурге

Полицейская машина въехала в ограждение. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Полиция Петербурга не дремлет и продолжает разбираться с нарушителями общественного порядка. Но иногда сама оказывается в неловких ситуациях. Так, во второй половине дня 17 мая на пересечении Савушкина и Туристской улиц произошло жесткое ДТП. Полицейская машина въехала в ограждение возле станции метро «Беговая». Фото и видео с места происшествия прислал spb.kp.ru, очевидец случившегося.

— Здесь регулярно происходит подобное. Специально блоки установили, чтобы дальше машины не вылетали, – уточнил свидетель ДТП в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

Он также добавил, что машина правоохранителей буквально «повисла» на заборчике. Предположительно, никто из полицейских не пострадал. Но к месту ДТП все-таки приехала реанимация. Чуть дальше от пострадавшего автомобиля оказался второй участник столкновения. По сообщениям очевидцев, это микроавтобус.