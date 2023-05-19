Труп 17-летней девушки нашли на улице в Красногвардейском районе Петербурга

Несовершеннолетняя выпала из окна в Красногвардейском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа 17-летней девушки. Тело юной девушки было обнаружено вечером 18 мая 2023 года у дома на Магнитогорской улице в Красногвардейском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тело девушки лежало рядом с домом. На нем были характерные повреждения после падения с высоты. Следователи просмотрели видео с камер наблюдения и увидели, как девушка выпала из окна указанного дома, - рассказал источник.

Известно, что семья погибшей - приезжие из Дагестана. 39-летняя мать работает кассиром в магазине, 35-летний отчим не работает. Также в семье есть трехлетняя сестра. Отмечается, что в квартире нет условий для обучения и отдыха детей.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Проводится проверка.