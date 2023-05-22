Пополнение проездного «Подорожник» в Петербурге появилось в личном кабинете пассажира

В Личном кабинете пассажира можно пополнять единые электронные билеты на проезд в городском общественном транспорте Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители и гости Санкт-Петербурга теперь смогут пополнять баланс проездных карт для общественного транспорта в личном кабинете пассажира. Новый сервис позволит пополнять единые электронные билеты и отслеживать историю поездок. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Подорожника". Об этом 22 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- Петербург – один из лидеров в России в области цифровизации и предоставления услуг в электронном виде. Новый сервис для пассажиров – еще один шаг к тому, чтобы сделать жизнь петербуржцев более удобной и комфортной, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Пока что пополнить баланс можно только "Подорожника". Но в будущем сервис позволит пополнять все типы проездных, в том числе и льготные. Также будет разработан виртуальный билет и приложение, которое будет работать на мобильных устройствах с функцией NFC.