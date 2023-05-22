Имущество господрядчика-банкрота выставили на торги за 111,5 млн рублей

Имущество господрядчика выставили на торги за 111,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имущество господрядчика из Петербурга 16 июня пустят с молотка. Выставят на аукционе несколько зданий общей площадью более двух тысяч квадратных метров, расположенных в Выборге. Кроме того, реализовать собираются и земельный участок в 1,1 гектара. Весь капитал рассчитывают продать за 111,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

– Организатором электронных торгов выступает ООО «Спутник», – говорится в объявлении о проведении торгов.

К слову, обанкротившаяся компания занималась строительством портовой инфраструктуры, гидротехнических сооружений, а также дноуглублением в Северной столицы. Но в 2020 году «Сбербанк» подал заявление на организацию из-за долга в 925 миллионов рублей. Спустя год акционерное общество признали банкротом и начали конкурсное производство.