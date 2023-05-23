АвтоВАЗ с китайским партнером запустит линию по сборке машин в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июне в городе пройдет Петербургский международный экономический форум. В рамках мероприятия «Автоваз» запустит новую конвейерную линию по сборке автомобилей на заводе в Петербурге. Производить машины будут вместе с партнером из Китая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

- На бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе «Лада Санкт-Петербург», будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна, - отметил Соколов.

Однако глава компании не стал раскрывать подробности, о каком именно концерне идет речь. Эти новости он рассказал на Российско-китайском бизнес-форуме.

Напомним, завод Nissan в Петербурге закрыли в марте прошлого года из-за задержек поставок комплектующих для автомобилей.