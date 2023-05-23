Завершены поиски трехлетнего мальчика в Петербурге

Ребенок пропал в Павловске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге сотрудники Северо-Западного филиала Минтранса помогли матери найти своего сына на территории музея-заповедника «Павловск». Трехлетний малыш затерялся в толпе и пропал из виду. Тогда мама обратилась за помощью. Об этом пишет Online47.ru.

- Женщина рассказала, что малыш быстро ехал на беговеле, затерялся в толпе, мама не успела проследить за ним. Сотрудники Борис Александров и Андрей Карасев оперативно отреагировали на обращение и отправились искать ребенка на автомобилях, - сообщает издание.

Специалисты достаточно быстро нашли мальчика: он был уже на выходе из парка. Женщина сразу же обратилась в Министерство транспорта и попросила руководство ведомства объявить благодарность сотрудникам, которые ей помогли. В ведомстве приняли решение премировать работников.