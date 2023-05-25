Калининский район стал лидером по росту цен на новостройки за последние 10 лет

Меньше всего стоимость квартир изменилась в Кудрово и Мурино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге определили район, который с 2013 года лидирует по росту цен на квартиры в новостройках. Им стал Калининский район. В целом, стоимость нового жилья за последние 10 лет в Северной столице увеличилась в 2,6 раза, что эквивалентно росту курса доллара. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования компании City Solutions.

- Согласно полученным данным, лидером по росту цен за это время стал Калининский район, где стоимость недвижимости увеличилась в 3,15 раза, - сообщает издание.

Другие районы не сильно отстали по росту цен. Так, например, жители Кировского и Петроградского районов сейчас могут продать свои квартиры в три раза дороже, чем купили их 10 лет назад. Меньше всего выгоды получат собственники жилья в Кудрово, Мурино, а также Красногвардейском и Василеостровском районах.