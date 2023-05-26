Подозреваемого в двойном убийстве из-за денег задержали в Ленобласти

Подозреваемого в двойном убийстве отца и деда задержала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Ранее он обращался в местную полицию с заявлением о пропаже 59-летнего отца и 87-летнего деда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Мужчина 19 мая сообщил, что близкие накануне ушли из дома на Центральной улице в поселке Орлино и все еще не вернулись, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Несколькими днями позже сотрудники полиции задержали нерадивого сына и внука. Как оказалось, он пытался скрыть кражу 1,2 миллионов рублей с карты старшего родственника. Из-за этого несколько раз ударил «пропавших». От полученных травм мужчины скончались на месте. Осознав, что натворил, задержанный вывез тела на границу Ленинградской и Псковской областей и закопал. Где именно погребены погибшие, неизвестно. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.