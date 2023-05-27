Петербуржца задержали за стрельбу в соседей в ответ на замечание о громкой музыке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу в сторону соседей из-за того, что они сделали ему замечание. Инцидент произошел 15 мая ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На проспекте Авиаконструкторов неизвестный в ответ на замечание о громкой музыке начал выкрикивать угрозы физической расправы и стрелять из неустановленного устройства в соседку и ее мужа, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пьяный мужчина громко слушал музыку не в квартире, а прямо во дворе. Поэтому ему выписали административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Полицейские отобрали у него аэрозольное устройство самозащиты «Удар М2». Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».