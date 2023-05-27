ЗакС Петербурга подготовил закон о штрафах для чиновников за бездействие после обращений граждан. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

В Петербурге могут ввести штрафы для чиновников за бездействие и формальную отписку в ответ на обращения граждан. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь.

- В настоящий момент в законе обозначен срок рассмотрения обращения 30 дней, а ответственности за содержание ответа не установлено, - рассказал он.

Из-за этого чиновники могут ответить лишь отпиской, хоть и в срок. Новым законом за такое нарушение будет предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Но если чиновник и во второй раз не ответит или ответит отпиской, ему придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

Инициативу рассмотрят на заседании городского парламента, и если ее одобрят, то документы направят в Госдуму и правительство РФ.