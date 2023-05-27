Петербуржец пять раз выстрелил в пьяного дебошира, пытавшегося разбить его машину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину и женщину, которые в ответ на замечание мужчины, начали бить его автомобиль пластиковой бутылкой. В руках у дебошира был газовый баллончик, а у владельца авто – травматический пистолет. И когда первый попытался брызнуть из баллончика во второго, тот выстрелил в него после предупредительных выстрелов в воздух.

- Все происходило днем 26 мая на проспекте Обуховской обороны, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что автовладелец в целях самообороны стрелял в оппонентов пять раз. Пострадавшего мужчину с ранениями в области груди и бедра, а также с алкогольной интоксикацией госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят проверку.