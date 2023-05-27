Хулиган угрожал ножом мужчине в Петербурге из-за 700 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину за нападение на другого человека из-за денег. Инцидент произошел на улице Димитрова около пяти часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Хулиган 24 мая напал на петербуржца, угрожал ему ножом и отобрал деньги – 700 рублей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

26 мая в три часа дня преступника задержали сотрудники полиции. Мужчину поймали на Купчинской улице. Подозреваемым оказался 45-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «разбой». Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина в целях обороны пять раз выстрелил в дебошира, который пытался разбить бутылкой его машину в ответ на замечание.