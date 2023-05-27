Движение по трассе «Кола» в Ленобласти полностью перекроют 29 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На федеральной трассе «Кола» полностью перекроют дорожное движение 29 мая. Ограничения будут действовать в течение 45 минут. В это время под разведенным Ладожским мостом пройдут малые ракетные корабли «Одинцово» и «Советск».

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке малых ракетных кораблей с максимальным высотным габаритом 20 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги «Кола», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей попросили учитывать ограничения при выборе маршрута. Однако мост будут разводить только если температура воздуха будет ниже 25 градусов, а скорость ветра не превысит 15 метров в секунду.