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НовостиПроисшествия27 мая 2023 17:15

Семь человек эвакуировали из пожара на Капитанской улице в Петербурге

На кухне в квартире загорелась вытяжка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сечь человек эвакуировали из пожара на Капитанской улице в Петербурге.

Сечь человек эвакуировали из пожара на Капитанской улице в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В трехкомнатной квартире на Васильевском острове в Северной столице загорелась вытяжка на кухне. Возгорание случилось около семи часов вечера на Капитанской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из опасной зоны эвакуировали семь человек. Спасатели справились с огнем всего за несколько минут. Пламя было ликвидировано уже в 19:52. По предварительной информации, никто в происшествии не пострадал.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Дознаватели выяснят обстоятельства и причины случившегося.