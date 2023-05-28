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НовостиОбщество28 мая 2023 6:22

До плюс 19 потеплеет в Петербурге в воскресенье

Последний день недели пройдет без осадков
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В понедельник, 29 мая, в Петербурге снова похолодает на пару градусов.

В понедельник, 29 мая, в Петербурге снова похолодает на пару градусов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После празднования Дня города в Петербург придет потепление. Ранее погода испортилась на пару дней из-за холодного циклона. В Ленинградскую область пришли заморозки, ночью температура достигала отметок -1. Похолодало и в Петербурге. В пятницу и субботу дул сильный ветер и шли кратковременные дожди. К воскресенью, 28 мая, ситуация изменится.

- В Санкт-Петербурге сегодня за погоду будет отвечать небольшой, промежуточный гребень антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, - пишет синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

В воскресенье днем температура воздуха поднимется от +17 до +19 градусов, по области от +15 до +20 градусов. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметров ртутного столба что немного выше нормы.

В понедельник, 29 мая, в Петербурге снова похолодает на пару градусов.