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НовостиПроисшествия28 мая 2023 8:52

Брат и сестра пострадали на пожаре в Ленобласти, играясь с сигаретами

Подросток уронил сигарету на ковер, где рядом стояла канистра с бензином
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Когда на место пожара приехали спасатели, нашли 14-летнего парня и его 16-летнюю сестру.

Когда на место пожара приехали спасатели, нашли 14-летнего парня и его 16-летнюю сестру.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Неосторожное курение чуть не унесло жизнь двух подростков в Ленинградской области. Во время пожара в городе Пикалево пострадали несовершеннолетние, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Так, 27 мая, вспыхнула квартира в доме на Заводской улице. Когда на место пожара приехали спасатели, нашли 14-летнего парня и его 16-летнюю сестру.

- По словам подростка, он решил покурить. От упавшей сигареты загорелся ковер, а рядом стояла канистра с бензином, предназначенная для заправки триммера. Родители были на даче, - говорится в сообщении.

Известно, что 16-летняя девушка получил ожоги трети поверхности тела. У ее брата – ожоги кисти и резаная рана правого предплечья.