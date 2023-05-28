Брат и сестра пострадали на пожаре в Ленобласти, играясь с сигаретами

Когда на место пожара приехали спасатели, нашли 14-летнего парня и его 16-летнюю сестру. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неосторожное курение чуть не унесло жизнь двух подростков в Ленинградской области. Во время пожара в городе Пикалево пострадали несовершеннолетние, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Так, 27 мая, вспыхнула квартира в доме на Заводской улице. Когда на место пожара приехали спасатели, нашли 14-летнего парня и его 16-летнюю сестру.

- По словам подростка, он решил покурить. От упавшей сигареты загорелся ковер, а рядом стояла канистра с бензином, предназначенная для заправки триммера. Родители были на даче, - говорится в сообщении.

Известно, что 16-летняя девушка получил ожоги трети поверхности тела. У ее брата – ожоги кисти и резаная рана правого предплечья.