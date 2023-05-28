Автоледи на «Ладе» сбила шестилетнего мальчика во дворе дома в Ленобласти

Теперь в отношении 33-летней женщины составили административный протокол. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сланцах Ленинградской области женщина переехала на автомобиле шестилетнего ребенка. 33-летняя водитель «Лады Калина» двигалась по двору с высокой скоростью. Внезапно под колеса попал ребенок, который перебегал дорогу без родителей.

- В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Водитель «Лада Калина» в 2022-2023 годах дважды привлекалась к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь в отношении 33-летней женщины составили административный протокол.

Напомним, накануне двое подростков едва не сгорели в пожаре, играясь с огнем в Ленобласти. рат сестрой были в квартире без родителей. Подросток уронил сигарету на ковер, где рядом стояла канистра с бензином и все вокруг загорелось. Дети получили ожоги и травмы, сейчас они находятся в больнице.