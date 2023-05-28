Огонь охватил 300 квадратных метров в промзоне в Колпино

Пожар удалось потушить спустя час. Фото: t.me/spb_dtp78

Сильный пожар случился в промышленной зоне на юге Петербурга. В городе Колпино загорелись бытовки на Финляндской улице. Сообщение о возгорании поступило 28 мая в 12:35. На место оперативно выехали сотрудники МЧС.

Дым от пожара был виден за несколько километров. Очевидцы начали делиться фото и видео ЧП в социальных сетях.

- Предположительно, возгорание произошло в районе производственного цеха «МЛМ Невский Лифт», - рассказали свидетели возгорания в телеграм канале «ДТП и ЧП в СПБ».

В МЧС говорят, что потушить огонь удалось спустя час после сообщения.

- Происходило горение бытовок на площади 300 кв. метров. В 13:47 пожар локализован, - отчитались в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что сообщение о пострадавших им не поступало.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы пожарной техники, а также 20 человек личного состава.