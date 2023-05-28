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НовостиОбщество28 мая 2023 15:31

Институт Гете в Петербурге раньше времени ушел на летний перерыв

Об этом они сообщили студентам на занятиях
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Также в институте пообещали вернуть деньги за обучение тем студентам, которые не успели закончить курс.

Также в институте пообещали вернуть деньги за обучение тем студентам, которые не успели закончить курс.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Институт Гете в Петербурге досрочно уходит на летний перерыв. Об этом стало известно студентам накануне, 27 мая. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на учащихся, курс должен был закончится только 17 июня. Однако, языковая школа прекращает обучение и прием экзаменов 1 июня.

- О том, как мы будем работать осенью, вы сможете узнать на нашем сайте или следите за новостями в нашей рассылке,- говорится в рассылке, которая пришла студентам.

Также в институте пообещали вернуть деньги за обучение тем студентам, которые не успели закончить курс.

Отметим, в Институте имени Гете обучают немецкому языку. Помимо Петербурга филиалы есть в Москве и в Новосибирске. Как сообщает издание, на курсах в Северной столице обучалось 36 человек – по 12 в каждой из трех групп.