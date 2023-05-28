Сад Хаяо Миядзаки вновь открылся на Петроградской стороне

Фигурки будут убирать на ночь, чтобы их никто не украл. Фото: vk.com/public208985574

На Петроградской стороне в Петербурге открыли сад Хаяо Миядзаки. Новое общественное пространство появилось на улице Гатчинской во дворе дома № 23/25. Внутри расположились фигурки персонажей из мультфильмов известного японского режиссера. Он автор таких работ, как «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тоторо».

Об официальном открытии сообщили в группе «Сад Хаяо Миядзаки» в соцсети «Вконтакте». Хотя посетителей туда начали пускать еще раньше.

Отметим, сад Миядзаки создала группа театра «Небесные бродяги». Ранее их театр располагался на Биржевой линии, но после пожара в 2021 году им пришлось съехать. Администрация Петроградского района предложила новое помещение.

Для того, чтобы фигурки не воровали, создатели будут убирать их из двора на ночь.

Напомним, еще одно общественное пространство открыли на Синем мосту в Петербурге. Это сад-конструктор. Его украсили цветами и кусами в коробках. Растения будут находиться там до осени, а потом их уберут до следующего лета.