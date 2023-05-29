В День ВМФ в Петербурге пройдет главный военно-морской парад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 30 июля 2023 года в День Военно-морского флота состоится главный военно-морской парад. Также ин пройдет в знаменитом городе Кронштадте. Об этом 29 мая пишет ТАСС со ссылкой на источник.

- Принято принципиальное решение о проведении главного военно-морского парада 30 июля, -пишет издание.

Известно, что в Петербурге уже началась подготовка к проведению праздника. На данный момент все находится на стадии планирования. Ранее стало известно, что Смольный потратит на празднование Дня ВМФ порядка 35,5 миллионов рублей. Праздник пройдет на Дворцовой площади. Здесь должны быть организованы зона для встречи гостей, две сцены, три зоны с партером, гримерная, ограждения, а также другие зоны для различной техники и участников мероприятия.