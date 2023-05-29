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НовостиНедвижимость29 мая 2023 5:45

Спрос на маленькие квартиры в новостройках вырос в Петербурге

Около 70 процентов от всех предложений сейчас составляют студии и однокомнатные квартиры
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге повысился спрос на маленькие квартиры в новостройках

В Петербурге повысился спрос на маленькие квартиры в новостройках

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге заметно вырос спрос на маленькие квартиры в новостройках. Жители Северной столицы предпочтительнее приобретают однокомнатные квартиры и студии. Около 70 процентов от всех предложений сейчас составляют именно такие квартиры. Об этом 28 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Средние площади квартир за последнее десятилетие действительно уменьшились примерно на 20 процентов. Появилась целая линейка редких форматов: квартиры с террасами, панорамными окнами, двумя санузлами, - пишет издание.

Отмечается, что спрос на маленькие квартиры сохраняется и продолжает развиваться уже долгое время. В целом очень популярны квартиры в 40 квадратных метров, в которых есть гостиная с кухней, спальня и нередко даже гардеробная.