МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 29 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге под конец весны испортилась погода. Температура стоит низкая, порой идут дожди. В понедельник, 29 мая 2023 года, в городе и вовсе поднимется сильный ветер, который для многих может спутать все планы. Об этом горожан и гостей Северной столицы предупредили в МЧС города.

- 29 мая в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Помимо этого, что в Финском заливе будет бушевать ветер, поднимутся и сильные волны. Ожидается высота волн до полуметра и даже метра. Такая новость порадует любителей покататься на серфе и других водных видов спорта, для которых волны только в радость.