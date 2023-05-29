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НовостиОбщество29 мая 2023 7:13

Мужчина под угрозой электрошокера изнасиловал незнакомку в Ленобласти

Женщина обратилась в полицию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Женщина обратилась в полицию.

Женщина обратилась в полицию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина напал на петербурженку, работающую детским психологом. Все произошло в Выборгском районе Ленобласти днем 28 мая. Преступник преследовал жертву в поселке Мухино, а потом изнасиловал, угрожая электрошокером. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- На вид насильнику около 40 лет, крепкого телосложения, рост 190-192 см, голубые глаза, рыжая щетина, имеются залысины, уши оттопыренные. Был одет в красную жилетку, черную футболку, синие джинсы, на ногах бордовые кеды и желтые носки, на голове красная кепка, - рассказал источник.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы неадекватного жителя региона нашли. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.