Самолет из Новокузнецка в Петербург выехал за пределы взлетной полосы

Самолет выкатился за пределы ВПП. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за самолета, который выкатился за пределы взлетной полосы в Новокузнецке. Борт направлялся в Петербург. Когда пилот разворачивал самолет к исполнительному старту, произошло ЧП.

- На борту самолета находилось 157 пассажиров, из них 17 детей. В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, организована буксировка борта для оценки технического состояния, объявлена задержка выполнения авиарейса до 20 часов 00 минут, - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура проводит проверку. Для этого организованы все необходимые мероприятия. Сообщается, что все произошло около девяти часов утра 29 мая. К счастью, из-за происшествия никто не пострадал. Сейчас пассажиры ждут вылета в Северную столицу.