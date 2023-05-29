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НовостиОбщество29 мая 2023 7:53

Петербург вошел в топ-5 регионов по уровню благосостоянию семей

Остаток денежных средств в семьях составил 77 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург вошел в пятерку регионов-лидеров по уровню благосостояния семей

Петербург вошел в пятерку регионов-лидеров по уровню благосостояния семей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург вошел в пятерку рейтинга-лидеров регионов по уровню благосостояния семей. рейтинг составило агенство РИА Новости, высчитывая потенциальный остаток денег, который есть у семей после минимальных расходов. Об этом аналитики рассказали 29 мая 2023 года.

- Петербург оказался на пятом месте рейтинга. По сравнению с прошлым годом город опустился на две строчки. На данный момент потенциально возможный денежный остаток в семьях составил 76,9 тысячи рублей, - пишет издание.

Причем, отмечается, что семьям, в которых только один ребенок, значительно легче в денежном планет. В таком случае остаток у петербургской семьи составляет 90,3 тысячи рублей.

На первом месте рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте Москва, третью строчку занимается Сахалинская область, в четвертую - ХМАО.