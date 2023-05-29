14-летний мальчик сломал руку на детской площадке в Петербурге

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьник сломал руку во Фрунзенском районе Петербурга. 14-летний мальчик играл на детской площадке в Купчино, но все закончилось поездкой в медучреждение. Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Это произошло около восьми часов утра 28 мая, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Врачи обследовали левую руку мальчика и нашли сочетанный перелом лучевой и локтевой костей. Пациента госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, - рассказал источник.

По предварительной информации, подросток упал на детской площадке на улице Белы Куна около четырех часов вечера. Теперь из-за травмирования школьника проверку проводит инспектор по делам несовершеннолетних.