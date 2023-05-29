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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:02

14-летний мальчик сломал руку на детской площадке в Петербурге

Подростка отвезли в больницу с переломами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьник сломал руку во Фрунзенском районе Петербурга. 14-летний мальчик играл на детской площадке в Купчино, но все закончилось поездкой в медучреждение. Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Это произошло около восьми часов утра 28 мая, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Врачи обследовали левую руку мальчика и нашли сочетанный перелом лучевой и локтевой костей. Пациента госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, - рассказал источник.

По предварительной информации, подросток упал на детской площадке на улице Белы Куна около четырех часов вечера. Теперь из-за травмирования школьника проверку проводит инспектор по делам несовершеннолетних.