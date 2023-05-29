Трамвай сошел с рельсов в Свечном переулке Петербурга

Маршруты трамваев изменили из-за схода с рельс вагона в Свечном переулке / Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в Свечном переулке трамвай сошел с рельсов. Это произошло утром 29 мая 2023 года. Местные жители пожаловались в социальных сетях, что из-за этого в узком переулке встало движение не только трамваев, но и автомобилей, которые с трудом объезжают место ДТП.

- В Свечном переулке трамвай сошел с рельсов, затруднен проезд в сторону Лиговского проспект, - рассказали очевидцы.

"Организатор перевозок" сообщает, что из-за ДТП маршруты трамваев №16, 25 и 49, которые идут обычно по Свечному переулку, были направлены по другим трассам. Пассажирам следует быть внимательными.

Добавим, что ситуация на дорогах в Петербурге утром 29 мая без серьезных пробок. На данный момент загруженность дорог оценивается всего лишь в 4 балла. Ожидается, что пробки в ближайшие 5 часов останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 17 часам достигнут 5 баллов.