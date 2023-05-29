Петербуржцу выплатят пять тысяч рублей из-за найденного в кефире таракана

Суд назначил виновной компании выплатить мужчине 5000 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец нашел в кефире таракана и обратился в суд. В ноябре 2021 года он потратил на напиток 92 рубля, но привычный завтрак омрачила неожиданная находка. Об этом 29 мая сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Представитель компании-продавца утверждал, что таракан не мог попасть в кефир из-за специальных сеток-уловителей. Но покупатель доказал правоту из-за свидетелей, которые видели, как он выплюнул таракана. Также экспертиза показала, что на насекомом был тот же кефир, что и в бутылке, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил виновной компании выплатить мужчине 92 рубля, потраченные на кефир, а также пять тысяч рублей морального вреда. К слову, сам покупатель надеялся получить 100 тысяч после такой неприятной ситуации.