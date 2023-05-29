Более 1 тысячи кубометров мусора вывезли из Петербурга после праздников

Садово-парковые и дорожные предприятия входят в лето, не снижая темпов уборки Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувшая неделя в Санкт-Петербурге прошла вся в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. Дорожные службы и дворники активно готовили город к празднику, убирали улицы, мыли фасады, чтобы Северная столица сверкала в свой юбилей. Всего за неделю с улиц было вывезено 1,5 тысячи тонн смета и 1 тысяча кубометров мусора. Об этом 29 мая 2023 года сообщили в Смольном.

- Специалисты продолжали активно мыть дороги и тротуары. Для этого в общей сложность за минувшие 7 дней было использовано 43 тысяч кубометров воды и 14 тысяч литров шампуня, - рассказали в городской администрации.

Снижать темпы по уборке после праздников в городе не собираются, так как впереди лето, а это значит - очень много важных мероприятий. Специалисты будут постоянно мыть дороги и орошать газоны, чтобы те были постоянно свежими.