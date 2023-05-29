ЕР приглашает пенсионеров поучаствовать в спортмарафоне «Сила России». Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

С 1 июня по 12 августа партия «Единая Россия» вместе с Минспорта, ДОСААФ и спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов. В марафоне может принять участие любой желающий. Тренировки и лекции будут доступны и онлайн.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в регионах пройдут бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. В марафоне смогут поучаствовать и люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Петербургские сторонники «Единой России» планируют организовать площадки для проведения Всероссийского спортивного марафона «Сила России» во всех районах города. Вместе с горожанами в марафоне примут участие звезды спорта, - заявил председатель Санкт-Петербургского регионального Совета сторонников «Единой России» Павел Рыбчак. - Такие массовые мероприятия являются хорошей возможностью для вовлечения петербуржцев в занятия физкультурой и спортом.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Регистрация на марафон открывается 1 июля. Россияне смогут выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придет билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Код подтверждает бронирование места на мероприятии, а уникальный номер дает возможность получить приз.

- 1 июня – в День защиты детей – мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта «Zа самбо». 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля – на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием, - сообщает председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

Замминистра спорта Андрей Фёдоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

- Популяризация здорового образа жизни и физической активности - одна из основных задач государственной политики. Кроме того, марафон - это еще и дополнительный бесплатный летний досуг. Принять участие в спортивных мероприятиях может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на специализированном сайте марафона, - отметил Павел Рыбчак.

В сентябре «Единая Россия» подведет итоги марафона. Его партнерами стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

Подготовила: Дарья ШМЕЛЕВА