Забивший до смерти возлюбленную из-за ревности петербуржец получил 7 лет колонии

Суд отправил в колонию петербуржца за убийство возлюбленной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который до смерти забил свою возлюбленную из-за ревности. Неадекватный человек напал на женщину в марте прошлого года в квартире на улице Кржижановского. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчина бил женщину по голове, толкал в грудь. Смерть наступила по неосторожности. Потерпевшая умерла через два дня в больнице от тупой травмы головы, - рассказали в региональном ведомстве.

Во время судебного заседания жестокий мужчина признал свою вину лишь частично. Суд назначил ему наказание – семь лет колонии строгого режима. Кроме этого, он обязан выплатить по миллиону рублей трем родственникам погибшей возлюбленной.