Дворец бракосочетаний начали строить на Малой Охте в Петербурге

Завершить стройку планируется в 2026 году. Фото: vk.com/proohtu

В День города на Малоохтинском проспекте в створе Таллинской улицы начали строить Невский Дворец бракосочетаний. Об этом рассказали местные жители, которые сфотографировали информационный щит. Известно, что подрядчиком строительства выступает ООО «СК Горизонт-Н».

- Строительство началось во втором квартале 2023 года. Завершить стройку планируется во втором квартале 2026 года, - написано на информационном щите.

Строительством Дворца бракосочетаний именно на этом месте довольны не все, но есть и те, кто поддержал такую инициативу.

Напомним, недавно в Петербурге открылись две дороги, которые соединяют «Лахта-центр» с городскими магистралями. Северный съезд соединяет кольцевое пересечение у «Лахта-центра» и Приморское шоссе, а Южный – кольцевое пересечение и Приморский проспект и улицу Савушкина.