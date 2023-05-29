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НовостиОбщество29 мая 2023 12:03

Подрядчика для декорирования новых станций оранжевой ветки метро ищут в Петербурге

Завершить работы планируют в сентябре 2024 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Так будет выглядеть станция "Театральная". Фото: Ленметрогипротранс

Так будет выглядеть станция "Театральная". Фото: Ленметрогипротранс

В Петербурге ищут подрядчика, который займется архитектурно-строительными и отделочными работами на Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до «Морского фасада». Начальная цена контракта составляет 1,5 миллиарда рублей.

- Тендер стартовал 25 мая, а заявки будут приниматься до 2 июня, - говорится на официальном портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить, в том числе, элементы декора – зеркала в боковых тоннелях, декоративные порталы из цветного стекла, стеклянные элементы для осветительных пилонов, декоративные витрины и другое.

На станции «Большой проспект» появятся скамейки из мрамора. Завершить эти работы на оранжевой ветке планируют к сентябрю 2024 года.