Охранник намыва на Васильевском острове пожаловался в суд на действия СК

Суд будет разбираться в обстоятельствах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Охранник намыва на Васильевском острове подал в суд жалобу. Он считает действия старшего следователя СК по особо важным делам незаконными. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено 16 мая, когда охранники не пустили на территорию председателя СК Александра Бастрыкина. В этот же день прокуратура отменила дело, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Но 18 мая охранника все равно признали подозреваемым, допрашивали, хотя уголовного дела официально не было. Кроме этого, следователи отобрали у охранной организации документы и компьютеры, опечатали помещения. А охранник не смог получить зарплату.

Адвокат мужчины попросил суд признать действия следователя незаконными и обязать его исправить нарушения. Судебное заседание состоится на днях.