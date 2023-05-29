«Теплосеть» гидравлические испытания в двух районах Петербурга 30 и 31 мая

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в двух районах города Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началась подготовка к новому отопительному сезону. Каждый день в городе проходят проверки на тепловых сетях. Компания "Теплосеть" предупредила, что 30 и 31 мая 2023 года проведет гидравлические испытания в двух районах Северной столицы.

- 30 и 31 мая 2023 года "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Кировском и Красносельском районах города. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов, - рассказали в пресс-службе компании.

Испытания 30 мая пройдут по улицам: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайный.

В среду, 31 мая, испытания затронут улицы: Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспект Маршала Жукова.

Местных жителей просят быть осторожными и не подходить к местам вытекания воды.