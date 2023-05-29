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НовостиПроисшествия29 мая 2023 12:54

Суд Петербурга прекратил дело о мошенничестве в отношении экс-директора «Водоканала»

Истек срок давности уголовного преследования
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд Петербурга прекратил дело о мошенничестве в отношении экс-директора «Водоканала».

Суд Петербурга прекратил дело о мошенничестве в отношении экс-директора «Водоканала».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд прекратил уголовное дело на экс-главу «Водоканала», которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, Евгений Целиков не расторгнул вовремя договор с компанией, и из-за этого цены оставались завышенными с 2016 по 2019 год.

- Таким способом по завышенным ценам было выплачено 1,6 миллиардов рублей. Главу «Водоканала» обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, которые нанесли серьезный материальный ущерб организации, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Целиков не признал свою вину, а суд переквалифицировал его действия на другую статью и прекратил уголовное преследование из-за истечения сроков давности.

Напомним, накануне охранник намыва на Васильевском острове пожаловался в суд на следователей СК.