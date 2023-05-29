Руферы зовут Петербург на крышесносные концерты

В центре Петербурга появилась растяжка «На этой крыше концертов нет, все концерты на Roof Fest».

Сегодня в центре Петербурга появилась растяжка «На этой крыше концертов нет, все концерты на ROOF FEST». Такой акцией ROOF FEST и городские руферы проанонсировали объявление второй волны нового сезона фестиваля, который открывается уже в среду, 31 мая, большим сольником певицы Ёлки. К списку музыкантов, которые в этом году выступят на ROOF FEST присоединились ещё ряд исполнителей: на концерты группы Пневмослон 10 августа, Жени Любич 17 августа, Димы Билана 24 августа и Imperial Orchestra Virtuso 2 сентября уже можно купить билеты, а в ближайшее время на сайте ROOF FEST откроются продажи на концерты SALUKI, MARKUL, Thomas Mraz и Элджея.

Roof Fest - это петербургский музыкальный проект, который уже в 12 раз собирает в одной афише лучших исполнителей страны, чтобы провести лето и начало осени под их музыку на крыше Васильевского острова и уже в восьмой раз – на одной из московских крыш.

В Санкт-Петербурге концерты традиционно проходят на крыше Roof Place в арт-кластере Брусницын квартал. В Москве площадкой фестиваля станет клуб VK GIPSY с одной из самых больших террас в городе.

Самые атмосферные концерты на крышах двух столиц – лучший способ незабываемо провести лето и встретить осень под живые выступления любимых артистов. Присоединиться и узнать актуальный список предстоящий концертов в вашем городе можно на сайте.