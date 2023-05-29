Спрос на услуги по организации свадеб в Петербурге вырос на 154% весной

Свадебный макияж стоит от 3,5 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аналитики Avito подсчитали, во сколько денег обойдется образ невесты в этом свадебном сезоне. По их словам, в целом спрос на услуги, связанные с организацией торжества вырос этой весной на 154 процента. Молодожены все чаще самостоятельно занимаются событием без помощи свадебных агентств.

- Платья у швей стали заказывать на 41 процент чаще. А предложений стало на 10 процентов больше. Средняя цена за пошив начинается от пяти тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе «Авито».

Спрос на свадебную прическу в марте-апреле вырос на 109 процентов, а обойдется это удовольствие в цену от двух тысяч рублей. Свадебный макияж стоит от 3,5 тысяч рублей, и спрос на него увеличился на 152 процента.

Фотографы стали на 190 процентов востребованнее, а на их услуги придется потратить от трех тысяч рублей в час. Минимальная цена за свадебный букет – тысяча.