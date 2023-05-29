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НовостиПроисшествия29 мая 2023 15:00

Петербуржец получил условный срок за ложное сообщение о бомбе во Дворце конгрессов

Мужчина позвонил на 112 и рассказал о возможном взрыве
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржец получил условный срок за ложное сообщение о бомбе во Дворце конгрессов.

Петербуржец получил условный срок за ложное сообщение о бомбе во Дворце конгрессов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в июне прошлого года позвонил на номер «112» и сообщил о бомбе в здании Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Он создал опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба. Ложное сообщение потребовало отвлечение сил и средств правоохранительных органов, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, - объяснили в ведомстве.

Суд принял решение назначить мужчине лишение свободы на три года условно. Испытательный срок составит два года.

Напомним, ранее в суд с жалобой обратился охранник намыва на Васильевском острове. Он считает незаконными действия следователей СК, которые допрашивали его по несуществующему уголовному делу.