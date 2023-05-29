В Петербурге построят две новые магистрали – М-32 и М-49. Планируется, что дороги будут связывать две части Приморского района, которые сейчас разделены железной дорогой Сестрорецкого направления. Об этом в еженедельном радиообращении рассказал губернатор Александр Беглов. - Трасса М-49 подключит башню «Газпрома» к Западному скоростному диаметру, - отметил глава города. Также градоначальник рассказал, что в Петербурге уже вовсю идет стройка железнодорожной платформы «Новая Лахта», к которой позже построят подземный переход. Кроме этого, в 2023 году специалисты планируют завершить строительство участка Шуваловского проспекта от Планерной до Камышовой улицы. А дальше дорогу будут продлевать в другую сторону: от Комендантского проспекта до Парашютной улицы.