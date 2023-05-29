Петербург начал готовиться к строительству высокоскоростной магистрали в Москву

Петербург готов к созданию новой магистрали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты планируют построить высокоскоростную магистраль «Москва-Петербург». О готовности к этим работам сообщил руководитель «Российских железных дорог» Олег Белозеров в минувшее воскресенье. Такой новостью во время еженедельного радиообращения поделился губернатор Александр Беглов.

- Петербург, со своей стороны, готов к созданию новой магистрали. Мы предусмотрели ее в проекте нового Генерального плана. Наметили комплекс мер по подготовке строительства, - отметил глава города.

Кроме магистрали, к 2027 году планируется построить отечественный высокоскоростной поезд нового поколения, который будет ездить из Москвы в Петербург. Кроме этого, в планах у специалистов – в ближайшее время запустить тактовое движение электричек на Выборгском и Красносельском направлениях.