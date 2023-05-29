Беспилотник заметили в небе во Всеволожском районе Ленобласти

Ведомства не утверждают, что это был беспилотник. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина заметил в небе неизвестный объект. Он наблюдал за ним несколько секунд, а потом обратился в правоохранительные органы. Организована проверка, и ведомства пока не утверждают, что это был дрон или беспилотник.

- Мужчина не смог описать с точностью, что он видел. Рассказал, что объект полетел в сторону деревни Дранишники. Он летел с высотой 300-350 метров от земли, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Всеволожска.

Напомним, в Ленинградской области и в Петербурге действует запрет на использование беспилотников. Ограничения введены с 3 мая. Сначала запрет действовал до 15 числа, но позже его все-таки продлили. Запускать дроны нельзя и в радиусе 150 километров от города. За это грозит серьезный штраф или арест.