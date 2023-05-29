Все котельные Петербурга переведут на газ и электричество до конца 2023 года

Все котельные Петербурга переведут на газ и электричество. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург скоро переведут на более экологичные источники тепла. Так, все котельные города на Неве переделают под использование газа и электричества. Менять объекты будут по поручению президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– До конца 2023 года сделаем теплоэнергию в городе более экологичной и безопасной, – подчеркнул губернатор Петербурга.

Он также отметил, что в 2022 году Петербург выполнил план, порученный Владимиром Путиным, по социальной газификации. В рамках программы более 1290 индивидуальных домов подключили к центральному газоснабжению. Кроме того, ГРО «ПетербургГаз» за минувший год построил и реконструировал 110 километров газопроводов.

Не осталась без внимания и проблема неправильного сброса сточных вод. В Северной столице общими усилиями добились рекордного результата их очистки в 99,7 процента.