Отпущенного из СИЗО петербуржца посадили на восемь лет за убийство знакомой

Петербуржца посадили на восемь лет за убийство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржца отправили в колонию строгого режима на восемь лет за убийство. Ранее его не признавали виновным и отпустили из СИЗО. Но дело вновь рассмотрели уже в другом составе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Обвиняемый свою вину не признал, – уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, три года назад осужденный избил свою знакомую, с которой холодным осенним вечером распивал алкоголь. Кроме пяти ударов тупым предметом, он 15 раз воткнул в ее тело нож. От травм женщина погибла на месте.

Мужчина пояснил следователям, что горячительные снадобья действительно имели место быть. С его слов, после застолья все улеглись спать, а утром петербуржец ушел в магазин. Когда вернулся, лег спать. И только после этого к нему в квартиру нагрянули правоохранители, которые и обнаружили труп. К слову, объяснить происхождение крови на джинсах и кроссовке он не может.