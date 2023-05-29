Суд прекратил дело о защите брусчатки на Шлиссельбургском шоссе в Петербурге

Суд прекратил дело о защите брусчатки на Шлиссельбургском шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский суд Петербурга прекратил производство по делу о ремонте Шлиссельбургского шоссе. Ранее городские активисты подали иск к КГИОП с целью сохранения исторического мощения. Как оказалось, обнаруженная брусчатка была выложена еще в 18-м веке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столице.

– От Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы установлено историческое мощение 1732 года, – уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, несколько позже истцы повторно подали заявление. В этот раз они просили признать незаконным письмо КГИОП о согласовании грядущих работ и отсутствие отрицательного заключения. Но из-за вступившего в силу в апреле закона «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…», судья согласился с ответчиком. Теперь подрядчики все-таки разберут булыжники и уложат новое покрытие из геотекстиля, щебня и бетона.