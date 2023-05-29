Российский триколор появился на петербургском небе. Фото: Павел ПРОКОФЬЕВ

Во второй половине дня, 29 мая, жители Петербурга смогли наблюдать уникальную игру света и цвета. На небосводе Северной столицы появился российский триколор. Фотографию прекрасного природного явления прислал один из сотрудников spb.kp.ru.

– А над Петербургом опять красота, – прокомментировал специалист «Комсомолки».

Трехцветное полотно появилось над городом на Неве около 11 часа вечера. Кстати, фотография была сделана на Октябрьской набережной. Когда сумерки начали наступать сильнее, огненная часть постепенно исчезала. Ей на замену пришли еще более красочные полосы российского флага.

Ранее spb.kp.ru писала, что двойная радуга появилась в Петербурге после туч и дождя. Погодное явление заставило местных жителей остановить на несколько минут свой будничный бег и насладиться красотой разноцветных мостиков.